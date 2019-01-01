РИАМО - 1 янв. В Сети появилось видео с моментом обрушения деревянного пешеходного моста в парке Горького в новогоднюю ночь.

«В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост», - написал пользователь Twitter Andrei Konovalov‏.

Он прикрепил к сообщению видео, как часть моста, на которой стояло очень много людей, рушится, празднующие Новый год падают на лед.

Мост обрушился в результате технической неисправности конструктивных элементов. За медицинской помощью обратились 13 человек. Тяжелых пострадавших нет. Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки.

Видео обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь>>