РИАМО - 1 янв. Деревянный пешеходный переход через каток в парке Горького в Москве обрушился в ночь на 1 января, в результате за медицинской помощью обратились 13 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в парке Горького произошла поломка оборудования: была нарушена целостность секции деревянного пешеходного перехода. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

За медицинской помощью обратились 13 человек. Тяжелых пострадавших нет.

«На пешеходном переходе через каток в парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся», - написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки.

В пресс-службе парка добавили, что участок катка огорожен, на остальной территории могут кататься посетители.