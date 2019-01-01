РИАМО - 1 янв. В Москве и Подмосковье в первый день нового года ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха днем опустится до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Жителей Московского региона ожидает комфортная погода для проведения досуга на свежем воздухе. По сведениям Метеобюро Москвы и области, днем 1 января ожидается облачная погода с максимальной температурой воздуха минус 4 – минус 2 градуса в Москве и минус 7 – минус 2 градуса - в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, но уже после полудня в порывах он может достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон во вторник прогнозируется спокойный.

Под влиянием обширного атлантического циклона местами пройдет небольшой снег, который добавит положительных эмоций в совокупности с дневной температурой воздуха, которая идет с опережением климатической нормы. Основным неблагоприятным погодным фактором будет колебание атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Из-за высокой влажности воздуха возможно обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. А порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями», - добавляют специалисты.