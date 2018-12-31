РИАМО - 31 дек. На Тверской улице в центре Москвы начались новогодние торжества, в первые часы праздника прошло 56 выступлений уличных театров и 77 мастер-классов, сообщил РИАМО представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Новогодние торжества фестиваля «Путешествие в Рождество» в самом разгаре! 31 декабря в 14:00 на пешеходной Тверской улице открылись праздничные площадки «Новый год моего детства», а в 17:00 на сценах началась концертная программа. По данным на 21:00 на Тверской прошло 56 выступлений уличных театров (в рамках проекта «Золотая Маска» в городе») и 77 мастер-классов, а на сценах для гостей выступили 28 музыкальных коллективов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посетители праздника активно участвуют в спортивных занятиях: в тренировках по слеклайну (хождение по канату) свои силы попробовали уже 4200 человек, а в керлинг поиграли более 800 гостей.

Три праздничных дня - 31 декабря, а также 1 и 2 января - радовать гостей на Тверской будут более 2300 артистов, музыкантов, аниматоров и спортсменов.

В первые часы праздника больше всего зрителей собрал новогодний концерт оркестра «Сити» под руководством Владимира Яцкевича и солистов Большого театра Андрея Григорьева и Евгении Семенюк, выступление группы «Самоцветы», цирковые шоу «Люстра» (проходит в начале каждого часа на площадке около Большого Театра) и «Хайлайн» (хождение по канату, шоу проходит в начале и середине каждого часа возле Тверской площади), уличные спектакли от проекта «Золотая Маска» в городе» («Зимние феи» Teatro Pavano из Нидерландов, «Чудо-Юдо-Рыба- Кит» краснодарского театра Paranorma, «Шоу волшебных великанов» театра ходулистов из Евпатории).

Среди детских творческих занятий наибольшим интересом у посетителей пользуются архитектурные мастер-классы с конструкторами MindWood (ребята строят “новогоднюю деревню” и длиннейший мост), а также программа стеклодувной мастерской (здесь мастерят елочные игрушки).

360 гостей поиграли в интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Квиз, плиз!» и «Клуб без дураков». Вопросы посетителям задавали знатоки Елена Орлова, Максим Поташев, Борис Левин и Ровшан Аскеров.

Самыми популярными спортивными мастер-классами стали слеклайн (в тренировках поучаствовали 4200 человек) и керлинг (поиграли более 800 гостей праздника).

31 декабря программа на Тверской продлится до 03:00. Вечером гостей праздника ждет «Оперное путешествие» от артистов Большого театра и Театра Наций, а также концерты «СБПЧ», Rain Drops, «140 ударов в минуту», Дениса Клявера, Гоши Куценко и группы «ГК», Guru Grove Foundation, Manizha и других популярных исполнителей.

В первый день 2019 года праздник продолжится с 11:00 до 23:00.