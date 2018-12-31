РИАМО - 31 дек. Исследование, посвященное готовности россиян встречать Новый год за границей, провел Финансовый университет при правительстве РФ в рамках проекта по исследованию качества жизни, среди опрошенных россиян больше всех предпочитают встречать новогодние праздники заграницей жители Московского региона, говорится в сообщении вуза.

Социологическое исследование провели в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек. Число россиян, намеренных отпраздновать Новый год за границей выросло незначительно, на 19%, по сравнению с прошлогодними показателями.

«Больше всего тех, кто встречает Новый год за границей – в Москве (включая Балашиху и Химки), в Санкт-Петербурге, в Сочи, Перми и Ярославле. Меньше всего намерены встречать Новый год за границей в Новокузнецке, Саранске, Стерлитамаке, Махачкале и Грозном», - говорится в сообщении

Наиболее популярные зарубежные страны, где россияне встречают новый 2019 год – это Финляндия, Турция, Белоруссия, Германия и Италия. По сравнению с результатами аналогичного прошлогоднего исследования больше всего (на 76%) выросло число тех, кто запланировал провести новогоднюю ночь в Египте.