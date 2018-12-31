РИАМО - 31 дек. В новогоднюю ночь москвичей и жителей Подмосковья ожидает облачная погода, без осадков, температура воздуха будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на улицах столицы сейчас уже минус 2,2, а в Подмосковье столбики термометров опустились до минус 7 градусов, местами сыплет снег.

«В новогоднюю ночь погодные условия будут определяться влиянием атлантического циклона, однако основная зона снегопадов все-таки уже покинет Московский регион, поэтому будет облачно, с неустойчивыми прояснениями и без существенных осадков, хотя кое-где с московского неба и могут срываться отдельные серебристые снежинки», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в Instagram.

Он добавил, что южный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

«В середине новогодней ночи в Москве - минус 4 - минус 6, в Подмосковье - от минус 3 до минус 8, местами до 11 мороза. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба», - заключил синоптик.