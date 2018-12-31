РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Оригинальный напиток «Квасель» начали продавать в поселке Дубровицы в подмосковном Подольске на ярмарке в ходе акции «Зима в Подмосковье», также там можно купить оригинальные игрушки в русском стиле из дерева и рамы, сообщается в группе «Дубровчане| ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уникальная возможность представится всем посетителям новогодней ярмарки в Дубровицах - первым в России продегустировать новый напиток «Квасель». Житель поселка Дубровицы нашел и доработал старинный рецепт напитка деревенских жителей и назвал его «Квасель». Его изготавливают исключительно из натуральных компонентов (кукуруза, ячмень, пшеница), квасель обладает неповторимым вкусом», - говорится в сообщении.

Перед запуском в массовое производство «Квасель» будет представлен на ярмарке, проходящей до 8 января на площадке региональной акции «Зима в Подмосковье» в поселке Дубровицы.



Разработчик планирует сделать «Квасель» дубровицким брендом, являющимся частью местной идентичности. В напитке высокая концентрация витамина В6, В12, кальция, магния, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Его полезные бактерии улучшают процессы пищеварения, нормализуя микрофлору.

Также Дубровицкая столярная мастерская «Русский дом» будет продавать на ярмарке авторскую деревянную игрушку и рамы в русском стиле. Это уникальные, сделанные вручную в единичном экземпляре деревянные игрушки, которые станут оригинальным подарком на Новый год и Рождество. На ярмарке пройдут мастер-классы резьбы по дереву, на которых папы смогут самостоятельно вырезать игрушку и удивить детей подарком, сделанным своими руками.

Праздничные представления с ярмаркой пройдут 2, 3, 4, 5, 6 января – с 12:00 до 14:00 и 8 января – с 12:00 до 15:00.