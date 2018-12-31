РИАМО - 31 дек. Фигуристка Евгения Медведева осталась на новогодние праздники в Москве, при этом тренировки она проводит в Ледовом дворце ЦСКА, сообщает Газета.ru.

«Российская фигуристка Евгения Медведева после неудачного выступления на чемпионате России в Саранске приняла решение не уезжать в Канаду во время новогодних праздников и вернулась в Москву. Сезон для спортсменки еще не завершился, о чем заявила сама двукратная чемпионка мира, отметив, что намерена принять участие в нескольких стартах», - говорится в сообщении.

Появление Медведевой в Ледовом дворце армейской школы вызвало удивление среди болельщиков. Некоторые даже предположили, что спортсменка якобы раздумывает о том, чтобы начать сотрудничество с известным тренером по фигурному катанию Еленой Буяновой. В ответ на это предположение другой пользователь подчеркнул, что Медведева «просто тренируется, чтобы не потерять форму до отъезда в Канаду».

«Прилетела в Москву и сразу гулять, потому что новогоднее настроение, которого так не хватало, появилось во время прогулки на фестивале «Путешествие в Рождество», - написала сама Медведева в Instagram.