РИАМО - 31 дек. Президент России в понедельник прилетел в Магнитогорск, где из-за взрыва газа обрушился жилой дом, глава государства выразил соболезнования семьям погибших, сообщается на сайте президента.

«Сегодня 31 декабря, предпраздничный день. К сожалению, здесь, в Магнитогорске, случилась такая беда. Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем все для того, чтобы им помочь и поддержать», - сказал Путин.

Он отметил, что сегодня страна уже начала отмечать Новый год и жизнь идет своим чередом.

«Между тем, хочу обратиться к нашим гражданам. Это в характере нашего народа: несмотря на праздники, конечно, сегодня нелишне будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить про себя, в душе. Потому что это как раз в характере нашего народа», - подчеркнул президент.

Около 04:00 по московскому времени в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

По последней информации МЧС, в результате трагедии четыре человека погибли, пятеро госпитализированы, судьба 35 неизвестна.