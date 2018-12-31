РИАМО – 31 дек. В подмосковном городском округе Серпухов нашли тело столичной автомобилистки, которая ранее отправилась в Тулу вместе с попутчиком, сообщает РИА Новости.

«Тело пропавшей обнаружено. Подозреваемый указал место, где его оставил», - сказал сотрудник пресс-службы Следственного комитета РФ.

Вечером 23 декабря 29-летняя женщина направилась из Москвы в Тулу на личном автомобиле Audi. Оказалось, что она нашла через сервис попутчика, который подсел в машину в районе одной из станций метро на юге Москвы. После этого Audi продолжила движение в сторону Московской области, однако затем женщина перестала выходить на связь с родными. На следующий день ее супруг обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении жены. Мужчина-попутчик был задержан. По факту исчезновения женщины расследуется уголовное дело по признакам убийства.

Задержанный мужчина - житель города Серпухова 1979 года рождения. На допросе он признался в убийстве автомобилистки, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе в Московской области. Суд арестовал обвиняемого до 27 февраля 2019 года.

Видео допроса подозреваемого в убийстве московской автомобилистки>>