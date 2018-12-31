РИАМО - 31 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 15 представителям СМИ звания «Заслуженный журналист РФ», из них 12 журналистов работают в Москве, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»: <…> Берлин Диане Иосифовне – обозревателю группы программ дирекции вещания на русском языке ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня», город Москва», - говорится в документе.

Также почетное звание присвоено главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву, первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, ведущему передачи «В мире животных» Николаю Дроздову, президенту факультета журналистики МГУ Ясену Засурскому, шеф-фотографу московского бюро ИА Associated Press Александру Земляниченко.

Кроме того, почетное звание присвоено председателю правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой Фонда ВАРП, президенту Всемирной ассоциации русской прессы Виталию Игнатенко, генеральному директору ОТР Анатолию Лысенко, специальному корреспонденту телеканала «Россия-24» Евгению Поддубному, президенту Национальной ассоциации телевещателей Эдуарду Сагалаеву, гендиректору, главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину, политическому обозревателю отдела международной информации редакции «Российской газеты» Всеволоду Овчинникову.

Заслуженными журналистами РФ также стали главный редактор газеты «Крымская правда» Михаил Бахарев, главный редактор газеты «Саткинский рабочий» (Челябинская область) Светлана Зайцева и главный редактор газеты «Шахтинские известия» (Ростовская область) Белла Севостьянова.

Президент тем же указом присвоил еще семерым представителям СМИ почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».