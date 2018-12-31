РИАМО – 31 дек. В подмосковной Ивантеевке 11-летняя девочка спасла подругу, которая провалилась под лед во время катания на санках, сообщает Mash.

«Алина и Даша после школы пошли кататься на горку, горка — рядом с речкой. Алина покатилась на санках, их вынесло на середину, вода не до конца промерзла. В итоге Алина вместе с санками ушла под воду», - отмечается в материале.

Подруга, на глазах которой девочка попала в воду, подползла к ней по льду и смогла вытащить на берег. За мужественный поступок спасительницу наградило МЧС. Ее подруга отделалась простудой.