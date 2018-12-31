РИАМО - 31 дек. ГУП «Мосгортранс» закупит крупную партию новых низкопольных автобусов вместимостью 85 и 140 пассажиров, на их приобретение из средств предприятия намерены направить 6,925 миллиарда рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Мосгортранс» объявил два тендера на поставку автобусов. Предложения от поставщиков принимаются до 10 января, а 17 января конкурсная комиссия рассмотрит их и выберет победителя», - отмечается в материале.

По условиям одного из тендеров, автопарк предприятия должны пополнить 342 автобуса на дизельном топливе вместимостью 85 человек, 20 из них – с кабиной водителя-инструктора. Стоимость каждого составляет от 12,7 до 13,1 миллиона рублей.

Победитель второго тендера должен будет предоставить 148 автобусов на 140 пассажиров по цене от 16,9 до 17,1 миллиона рублей. Автобусы предстоит поставлять партиями до 31 мая 2020 года.

ГУП «Мосгортранс» – основной в Москве и крупнейший в Европе оператор наземного городского транспорта. Предприятие обслуживает около 800 маршрутов, на которых каждый день работают 6,5 тысяч единиц транспорта – автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. Ежедневно предприятие перевозит свыше 5,5 миллионов человек.