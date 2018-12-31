РИАМО - 31 дек. Группа родителей московских школьников и воспитанников детских садов приняла участие в инспекции комбината питания, поставляющего продукты в учебные учреждения, после того, как некоторые дети отравились некачественным творогом, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Мероприятие было организовано после шумихи, возникшей из-за вспышки кишечной инфекции в нескольких детских садах Юго-Восточного округа Москвы. Там дети заразились кишечной инфекцией после употребления некачественного творога. Продукция поставлялась Чаплыгинским молочным комбинатом города Липецка. В данный момент работа производственной линии приостановлена по решению суда.

«В школы и дошкольные учреждения ЮВАО продукты поставляет комбинат питания «Конкорд». Именно сюда и пришла народная инспекция. Руководитель предприятия Юрий Остюк пояснил, что все работы производятся в соответствии с существующими нормами. Контроль осуществляется на всех этапах. В этом смогли лично убедиться все участники инспекции», - уточняется в материале.

Родители отметили, что продукты на предприятии хранятся в соответствии с нормами и в идеальной чистоте. Кроме того, на «Конкорде» соблюдены все стандарты товарного соседства. Подготовка каждой группы продуктов осуществляется в отдельных цехах.

Руководитель Ассоциации предприятий соцпитания в сфере образования и здравоохранения Алексей Мягков уточнил, что все образцы продукции, отправленной в детские сады в день заболевания малышей, были переданы на лабораторные исследования.

Возбудителей инфекции выявлено не было. Анализы сотрудников комбината и пищеблоков учебных заведений ЮВАО также показали отрицательные результаты при проверке на наличие вирусных инфекций.