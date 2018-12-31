РИАМО - 31 дек. В рождественскую и крещенскую ночи в центре столицы перекроют участки нескольких улиц, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Соймоновский проезд. Участок 2: улица Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Период: 6 января с 18:00 до 20:00. Особенности: полное перекрытие с сохранением движения городского транспорта и ликвидацией остановки «Метро «Кропоткинская» - Музей изобразительных искусств имени Пушкина», - говорится в сообщении.

Также данные улицы будут полностью перекрыты с 20:00 6 января до 03:00 7 января.

Кроме того, на участке Елоховского проезда от улицы Новорязанской до улицы Нижней Красносельской с 06:00 6 января до 21:00 7 января и с 06:00 18 января до 22:00 19 января будет полностью перекрыто движение транспорта.