РИАМО - 1 янв. В первый день нового года на Красной площади в Москве не работает Мавзолей В. И. Ленина, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«1 января 2019 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены не осуществляется», - говорится в сообщении.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы - 10:00-13:00. Посещение Мавзолея бесплатное.