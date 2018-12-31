РИАМО - 31 дек. Сотрудник подмосковного отделения Госавтоинспекции на личном автомобиле врезался в легковой автомобиль, в результате ДТП пострадала женщина, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«29 декабря в районе 11-го километра автодороги Хлебниково - Рогачево произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии получила телесные повреждения женщина - водитель автомобиля Kia», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в данной аварии автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Kia. За рулем Toyota находился сотрудник Мытищинского отделения Госавтоинспекции, это его личный автомобиль, на котором он передвигался в свободное от службы время.

По его словам, по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела.

«В случае установления вины водителя Toyota, он будет уволен из органов согласно нормативам, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - заключил сотрудник пресс-службы.