РИАМО – 1 янв. В Подмосковье на период новогодних праздников внесли изменения в расписание движения автобусов «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Для оптимизации транспортной работы в новогодние и рождественские праздничные дни со вторника и по 8 января «Мострансавто» изменило расписание на ряде маршрутов», – отмечается в сообщении.

График работы автобусов скорректирован для удобства жителей и гостей Московской области, чтобы в дни каникул они могли с комфортом добраться до праздничных площадок и мест народных гуляний.

«Во всех филиалах предприятия организовано оповещение пассажиров об изменениях, информация размещена на остановочных пунктах и объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалах, автостанциях, диспетчерских пунктах). С расписанием пассажиры также могут ознакомиться на официальном сайте «Мострансавто», – уточняется в материале.

Кроме того, для поддержания качества обслуживания пассажиров во всех филиалах предприятия проведены дополнительные инструктажи с водителями, кондукторами и диспетчерской службой об изменениях в работе маршрутов.

«В период новогодних праздников усилены меры обеспечения транспортный безопасности. Во всех филиалах обеспечили дополнительный контроль автобусов перед выходом на линию, особое внимание будет уделено проверке работы систем видеонаблюдения, связи, кнопок тревожных сигнализаций», – перечисляется в сообщении.

«Мострансавто» призывает пассажиров проявлять бдительность во время поездок на общественном транспорте, а также при ожидании его на остановочных пунктах, автостанциях и автовокзалах.