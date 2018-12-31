РИАМО - 31 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в связи с трагедией, произошедшей в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Около 04:00 (по московскому времени) в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома. Работы на месте чрезвычайного происшествия будут вестись круглосуточно.

«С глубокой скорбью узнал о взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, повлекшем человеческие жертвы. Москвичи с вами в этот трудный час. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», - отметил Собянин.

По последней информации МЧС, в результате трагедии четыре человека погибли, пятеро госпитализированы, судьба 35 неизвестна.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Магнитогорск. Из аэропорта Путин сразу направился в район трагедии. Здесь рядом с обрушившимся подъездом спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва.