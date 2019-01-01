РИАМО - 1 янв. Со вторника неработающие жители Подмосковья, ухаживающие за инвалидами, могут получать ежемесячную денежную выплату, для этого необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Кормящие и беременные женщины теперь могут получить льготу на питание в денежном виде. В месяц на одного человека отныне будет выделяться: детям в возрасте до одного года - 681 рубль; детям в возрасте от одного года до двух лет - 517 рублей; детям в возрасте от двух до трех лет - 430 рублей; беременным женщинам - 259 рублей; кормящим матерям - 681 рубль.

Прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2019 год составляет 9908 рублей. В соответствии с прожиточным минимумом устанавливается социальная доплата к пенсии. Доплату получат более 164 тысяч человек. Средний размер доплаты составит 2508,55 рубля в месяц.

Прожиточный минимум пенсионера в Московской области выше, чем по стране в целом – в России он составляет 8846 рублей.