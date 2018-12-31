РИАМО - 31 дек. Правительство России увеличило срок временного пребывания в стране для украинцев, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, сообщает Газета.ru.

Данное постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Согласно документу, временный срок пребывания на территории России для жителей Донбасса был увеличен до 180 суток с даты въезда», - уточняется в материале.

В документе речь идет о гражданах Украины, которые постоянно проживают в Донецкой и Луганской областях.