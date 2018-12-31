РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В подмосковном Подольске сотрудники полиции приняли меры административного воздействия к двум друзьям, которые катали Деда Мороза на кресле, привязанном к автомобилю, говорится в сообщении пресс-службы группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске, 30 декабря, примерно в 15:00 водитель, управляя автомобилем Peugeot, привязал к заднему бамперу мебельное кресло, на котором перевозил пассажира в костюме Деда Мороза по улице Ленинградской со стороны микрорайона Кузнечики. Данный факт не остался без внимания правоохранителей, и в кратчайшие сроки личность нарушителей была установлена. В отношении молодых людей, местных жителей, приняты меры административного воздействия», - говорится в сообщении.

Также полиция предупреждает, что в погоне за острыми ощущениями не стоит забывать о мерах предосторожности. К выбору развлечений нужно подходить разумно, чтобы праздники действительно были в радость и не случилось беды.