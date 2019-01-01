РИАМО – 1 янв. Со вторника в России вступил в силу закон о садоводстве и огородничестве, согласно которому теперь есть только два вида объединений - садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ), сообщает ТАСС.

«Садоводы могут без согласования строить дачные домики, а с разрешения властей и капитальные жилые дома. В то время как огородники могут построить только технические помещения (теплица, сарай и так далее). Тем, у кого дом зарегистрирован, беспокоиться не о чем. А вот если строения нет в Росреестре, оно будет признано самостроем», - отмечается в материале.

Тем, кто не является членом товарищества, теперь необходимо вступить в него или платить больше. Отныне «индивидуалы» обязаны платить не только за коммуналку, но и за содержание имущества общего пользования, с учетом налога в размере 6%.

Также по новому закону председатель стал единоличным исполнительным органом и избирается на пять лет, а не на два года, как это было раньше. Управлять товариществом отныне могут не только его члены, но и управляющие компании.

«Приятная новость для дачников в том, что по новому закону они могут регистрировать дачу как место постоянного проживания. Садоводы могли это сделать и раньше, но через суд, доказав, что дом пригоден для круглогодичного проживания. Эти требования к жилью сохранились и с новым законом — зарегистрироваться можно, только если ваш дом — капитальное строение с проведенными коммуникациями», - заключается в материале.