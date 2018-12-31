РИАМО - 31 дек. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry от дома в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«30 декабря в 15:45 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1989 года рождения с заявлением о том, что с 22:00 29 декабря до 12:00 30 декабря от дома на улице Кирова в Люберцах неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2018 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.