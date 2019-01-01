РИАМО – 31 дек. Со вторника налог на добавленную стоимость (НДС) вырос в России с 18% до 20%.

При этом в стране сохранились льготы по уплате НДС. Это пониженные ставки в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных (за исключением деликатесов), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Ранее правительство подсчитало, что рост НДС принесет федеральному бюджету дополнительно 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019-го.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что повышение НДС является сбалансированным решением и поможет избежать роста инфляции.