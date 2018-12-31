РИАМО - 31 дек. Ссора двух мужчин в подмосковном Клину закончилась поножовщиной, пострадавшего в драке госпитализировали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 30 декабря в 05:47 из квартиры по улице Клинской бригада скорой помощи госпитализировала мужчину 1971 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел МВД мужчина 1987 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».