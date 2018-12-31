РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Тематическая площадка регионального фестиваля «Зима в Подмосковье» открылась в лесопарке «Елочки» микрорайона Кутузово в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Подольск.

Площадку в лесопарке «Елочки» оформили в символике областного фестиваля «Зима в Подмосковье». Гостей праздника встречали Дед Мороз и Снегурочка. Развлекательную программу подготовили комитет по культуре и делам молодежи администрации горокруга, Центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки», молодежные центры «Ровесник» и «Максимум». Комитет по физической культуре и спорту организовал лыжные соревнования, участниками которых стали более 100 детей. Победителей и призеров соревнований отметили грамотами и призами.

«Торжественное открытие площадки фестиваля «Зима в Подмосковье» в лесопарке «Елочки» микрорайона Кутузово Подольска прошло в воскресенье, 30 января. Старт праздничным гуляниям дал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, а участниками мероприятия стали жители и гости нашего муниципального образования.

На площадке работала ярмарка, проводили народные гуляния с вкусными угощениями, подвижными играми. Работал снежный тир, можно было покататься на лошадях конно-спортивного клуба «Фаворит».

В этот же день на территории парка «Елочки» стартовал конкурс снежных фигур. Для участия любой желающий может прийти в лесопарк в удобный день и слепить фигуру из снега, оставив свои контакты организаторам. Победителя определят в последний день работы праздничной площадки – 8 января. Автора лучшей снежной фигуры ждет денежный приз, а всех участников – памятные подарки.

Праздничная площадка в «Елочках» продолжит свою работу до 2 января. Праздничные новогодние гуляния продлятся здесь до 8 января.