РИАМО - 31 дек. Китайские ученые выяснили, что газировка с лимонным соком является лучшим средством от похмелья, сообщает Газета.ru.

«Люди, по всей видимости, искали средство от похмелья с тех самых пор, когда открыли для себя алкоголь, так что на сегодняшний день накопились десятки как народных, так и клинически проверенных средств. Ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу нашли еще одно — газировка с лимонным соком», - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что выделяемый печенью в ответ на употребление алкоголя фермент алкогольдегидрогеназа преобразует этанол в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество безвредно, однако при взаимодействии ацетальдегида и ацетата возникает тяжелый похмельный синдром.

Китайские ученые решили выяснить, какие из магазинных напитков наилучшим образом помогают снизить концентрацию ацетальдегида в крови. Они протестировали 57 безалкогольных напитков. В ходе эксперимента они смешивали метаболиты алкоголя с разными напитками. Оказалось, что с задачей по ликвидации похмелья лучше всего справляется газированная вода с лимонным соком.