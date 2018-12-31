РИАМО - 31 дек. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, он сразу отправился к обрушившемуся дому, сообщает РИА Новости.

Около 4 утра в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164. По последней информации МЧС, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы, судьба 35 неизвестна.

«Из аэропорта Магнитогорска Путин сразу направился в район трагедии. Здесь, рядом с обрушившимся подъездом, спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва», - уточняется в сообщении.

Предполагается, что президент России встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Магнитогорска.