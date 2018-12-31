РИАМО - 31 дек. Бесперебойную работу столичного метро в новогоднюю ночь обеспечат более 10 тысяч сотрудников, с 31 декабря на 1 января метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, метро и МЦК будут работать круглосуточно, чтобы москвичи и гости столицы смогли быстро и с комфортом добраться на метро к родным и друзьям, а также до мест праздничных гуляний. Уже третий год подряд метрополитен и МЦК станут главными перевозчиками в новогоднюю ночь.

«Бесперебойную работу метро и МЦК будут обеспечивать более 10 тысяч работников, в том числе более тысячи машинистов. На 9 станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний, всю ночь будут дежурить сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена», - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь инспекторы будут находиться на станциях «Охотный ряд», «Сокольники», «Октябрьская» Кольцевой линии, «Парк Культуры» Кольцевой линии, «Парк Победы», «Китай–город», «ВДНХ», «Пушкинская» и «Боровицкая».

Также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта будут работать в новогоднюю ночь. Всего 172 маршрута, в том числе 60 маршрутов – круглосуточно, 99 маршрутов – до 03:30, 13 ночных маршрутов.

В праздничные дни, с понедельника и по 8 января, парковка в зоне платного парковочного пространства бесплатная.

Пассажиры общественного транспорта могут окунуться в атмосферу праздника, проехав на специально оформленных в новогоднем стиле поездах метро, автобусах, трамваях и электробусах. Специально к праздникам выпущены новогодние билеты «Единый». Тираж лимитированной версии – 400 тысяч штук.

Кроме того, желающие смогут приобрести праздничные карты и брелоки «Тройка».