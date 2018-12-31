РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В Троицком соборе Подольска обновили ковчег с мощами святых для постоянного поклонения и сделали брошюру, в которой рассказывается о житиях этих святых, сообщается в группе «Троицкий собор г. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Троицком соборе 29 декабря за всенощным бдением Недели праотец клиром духовенства Троицкого собора было совершено торжественное изнесение обновленного ковчега с мощами святых для постоянного поклонения. В этом ковчеге помещено 116 частиц святых угодников Божиих, 76 из них являются наследием приснопамятного Архиепископа Мелхиседека, неоднократно совершавшего по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия богослужения в Троицком соборе, во время своего пребывания на покое (Его день Ангела в Неделю Праотец)», - говорится в сообщении.

На крышку ковчега нанесли иконописные изображения святых, чьи нетленные останки там находятся. Также в соборе сделали брошюру с житиями святых, частицы мощей которых находятся в Троицком соборе. Эту книгу можно найти за свечным ящиком. Ковчег будет находиться, как и ранее, в приделе Петра и Павла, а в дни памяти святых будет ставиться как аналойная икона.