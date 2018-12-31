РИАМО - 31 дек. В Мемориальном музее космонавтики на проспекте Мира в Москве появится мультимедийная инсталляция с интерактивным планом музея, сообщается на сайте RosTender.info.

«Технический центр департамента культуры Москвы объявил тендер на изготовление карты. 9 января конкурсная комиссия рассмотрит и выберет победителя. На изготовление плана отводится 50 дней с момента заключения контракта», - говорится в сообщении.

Карту разместят на стене у входа в зал «Утро космической эры». С ее помощью посетители смогут быстро получить информацию о разделах музея и ключевых экспонатах. Инсталляция будет представлять собой проекцию художественного скетча размером 4,3 на 1,3 метра с графическими объектами, реагирующими на прикосновение пальцев.

Планом смогут воспользоваться посетители с ограниченными возможностями по зрению, изображения также адаптируют для детского восприятия. Стоимость изготовления инсталляции оценивается в 1,5 миллиона рублей.