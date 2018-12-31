РИАМО – 31 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает Газета.ru.

Минувшей ночью в жилой многоэтажке в Магнитогорске обрушился подъезд. По предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Четыре человека погибли, пять человек госпитализированы. Судьба еще более 60 человек на данный момент неизвестна.

«Председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерального правительства.

Ранее по факту обрушения в Магнитогорске Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.