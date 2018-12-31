РИАМО - 31 дек. В ходе предновогодней операции «Ель» на природных территориях Москвы не зафиксировали ни одного случая незаконной вырубки елей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Операция проводилась на природных территориях с 17 декабря 2018 года с целью пресечения нелегальной вырубки елей на природных территориях столицы в предновогодний период. Для предотвращения вандальных действий инспекторский состав был переведен в усиленный режим патрулирования, в том числе работа проводилась и в вечерние часы», - говорится в сообщении.

На данный момент вырубки елей не зафиксировано, в 2017 году также не было зафиксировано подобных случаев. Специалисты ведомства и «Мосприроды» призвали москвичей быть сознательными и приобретать елки на официальных базарах или покупать искусственные новогодние деревья.

Согласно статье 8.39 КоАП РФ, за незаконную вырубку елей предусмотрен штраф для физических лиц в размере 3-4 тысяч рублей. Кроме того, незаконная вырубка деревьев является преступлением, ответственность за которое устанавливается статьей 260 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предполагает штраф за незаконную вырубку деревьев в размере до 500 тысяч рублей. Помимо ответственности в виде штрафа, вандалу предъявляется ущерб, сумма которого в десятки, а иногда и в сотни раз превышает стоимость елки.