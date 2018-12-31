РИАМО - 31 дек. Табло обратного отсчета времени до Нового года установили на станции московского метрополитена «Площадь революции», сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Необычное табло обратного отсчета установили на станции «Площадь революции». Оно подскажет пассажирам, сколько времени осталось до наступающего Нового года. После полуночи на табло высветится текст «С Новым годом!», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках подготовки к Новому году на всех линиях метро появятся поезда, оформленные в праздничном стиле. На площадках «Музыки в метро» звучат новогодние композиции, а кассиры и работники стоек «Живое общение» встречают пассажиров в форме с праздничной атрибутикой.