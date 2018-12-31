РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. В поселении Красково подмосковных Люберец после реконструкции открыли мост через реку Пехорку, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета.

В начале апреля текущего года на границе поселков Томилино и Красково в Люберцах закрыли одну двухполосную часть моста через реку Пехорку для проведения ремонтных работ.

«В поселке Красково городского округа Люберцы состоялось открытие реконструированного моста через реку Пехорку. Завершение реконструкции по контракту было запланировано на январь 2019 года. Ремонтные работы завершились раньше срока», - говорится в сообщении.

В процессе реконструкции моста полностью демонтировали несущую конструкцию, и на ее месте построили новую.