РИАМО - 1 янв. Из-за продления сроков строительства участка Большой кольцевой линии метро со вторника в столице полностью перекрыли движение на Московской аллее, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

«Участок: Московская аллея от дома 36, корпус 5, до дома 36, корпус 51. Период: с 1 января по 31 декабря 2019 года круглосуточно», – говорится в сообщении.

Большую кольцевую линию планируют полностью достроить к концу 2022 года. На кольце будет 31 станция, с 19 из них можно будет пересесть на другие ветки.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.