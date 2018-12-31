РИАМО - 31 дек. В понедельник и вторник ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» в столице работает по сокращенному графику, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«В понедельник сад открыт до 16:00, 1 января — с 14:00 до 20:00, со 2 января — с 10:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

До 13 января в «Аптекарском огороде» проходят выставки самых редких домашних кошек в мире, живых новогодних деревьев и дизайнерских экоелок, а также рождественская ярмарка.

Также на праздниках можно посетить крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», который продлится до апреля. Бессрочно в саду открыта выставка насекомых.

Кроме того, со 2 по 13 января состоятся бесплатные творческие мастер-классы для взрослых и детей в «Садовом буфете». Также 3, 4, 8 и 9 января с 12:00 до 16:00 пройдут бесплатные семейные мастер-классы «Новогодние игрушки и кормушки для птиц» в холле оранжерейного комплекса.

Со 2 по 8 января гости сада могут посетить экскурсии «Новогоднее путешествие в тропический рай», со 2 по 6 января в 12:00 будет проходить новогоднее интерактивное музыкально-песочное шоу для всей семьи «Хрустальная сказка в тропиках».

5 января в 13:00 в «Аптекарском огороде» ждут на праздничном семейном спектакле «Мишка и Рождество», а в 20:00 — на концерте «Тропическое барокко».