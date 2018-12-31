РИАМО - 31 дек. В новогодние праздники центр профориентации Московского метрополитена будет открыт для посетителей с 3 по 6 января, центр расположен на станции «Выставочная» Филевской линии, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Посетить центр профориентации можно будет в течение четырех праздничных дней — с 3 по 6 января 2019 года. Он будет открыт для всех желающих с 10:00 до 18:00. Подробности по телефону: 8 (499) 321-64-61. С 9 января центр профориентации продолжит свою работу в обычном режиме», - говорится в сообщении.

В центре профориентации большая часть экспонатов – интерактивная, здесь посетители могут потрогать элементы оборудования метрополитена и попробовать себя в роли машиниста, прокатившись на тренажерах, имитирующих настоящие поезда метро.

В сентябре центр открылся после реконструкции. После обновления экспозиции количество его посещений увеличилось вдвое. В центре профориентации представлены уникальные экспонаты, позволяющие детально познакомиться с работой крупнейшего транспортного предприятия столицы.

«Например, на стенде эскалаторной службы размещено почти 700-килограммовое зубчатое колесо эскалатора — посетители центра смогут оценить масштаб скрытого от глаз пассажиров оборудования. Еще здесь можно увидеть: пульты дежурного по станционному посту централизации, рабочее место поездного диспетчера, турникеты разных серий, макет гермоворот, которые посетители смогут собственноручно привести в действие», - добавляется в материале.

После реконструкции в центре установили часть вагона серии 81-717/714 («Номерной»). Этот экспонат стал отличным дополнением к двум уже полюбившимся посетителям тренажерам машиниста.

Кроме того, с 24 декабря 2018 года на «Выставочной» открыта масштабная экспозиция схем московского метро. Несколько сотен схем линий столичного метро разных лет представлены в музее и центре профориентации, а также в галерее «Метро». Выставка будет работать до конца января 2019 года.