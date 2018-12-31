РИАМО - 31 дек. В подмосковном парке «Патриот» с 1 января все желающие смогут увидеть макет главного храма Вооруженных Сил РФ, который планируют построить к 2020 году, сообщается на сайте министерства обороны России.

«Макет будущего главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации будет представлен все новогодние и рождественские праздники в выставочном павильоне «С» конгрессно-выставочного центра «Патриот» в рамках духовно-просветительской выставки «Рождественская неделя в Армии России», - говорится в сообщении.

Недавно макет храма Вооруженных Сил России вернулся в страну с выставки «Современная русская церковная архитектура», которая проходила в рамках Венецианской архитектурной биеннале и русских сезонов в Италии, а с 1 января 2019 года он будет представлен вниманию всех гостей в КВЦ «Патриот».

Инициатива строительства главного храма Вооруженных Сил принадлежит министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу. Реализовать проект Минобороны планирует к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 2020 году.

Строительство главного храма Вооруженных Сил ведется за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих РФ и всех заинтересованных организаций.