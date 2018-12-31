РИАМО - 31 дек. В московском парке культуры и отдыха «Сокольники» намерены заняться восстановлением и развитием лесопарковой зоны, администрация парка объявила тендер на подготовку проекта парколесоустройства, сообщается на сайте RosTender.info.

«Цель этой работы (подготовки проекта – ред.) – составить перечень мероприятий по сохранению, восстановлению и стабильному развитию насаждений и улучшить качество лесопарковой зоны. Стоимость услуг оценивается в 22 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендере принимаются до 11 января, а его итоги планируется подвести 23 января.

Победителю тендера предстоит учесть все деревья на территории парка, которая подвергается наибольшей нагрузке (115 гектаров), и проанализировать их состояние. Затем подрядчик должен предложить меры по сохранению и воспроизводству лесов в «Сокольниках» и составить паспорт благоустройства территории. На выполнение работ отводится 300 дней.

Территория парка «Сокольники» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения как произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Он считается природным комплексом №1 Восточного административного округа Москвы. Парк площадью 229 гектаров состоит из лесопарка «Сокольники» и особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Сокольники».