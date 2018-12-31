РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 дек. На официальном сайте администрации подмосковных Люберец разместили списки контактных телефонов, по которым можно звонить в случае возникновения экстренных ситуаций, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы муниципалитета.

«Дежурные службы и аварийно-восстановительные бригады управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний городского округа Люберцы готовы к любым внештатным ситуациям в предстоящие новогодние праздники. На официальном сайте: www.люберцы.рф размещены подробные списки с указанием контактных телефонов всех аварийных служб», - говорится в сообщении.

При возникновении проблем в системе жилищно-коммунального комплекса нужно звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 8(495)503-30-00. Также можно обращаться по единому бесплатному номеру ЕДС ЖКХ: 8(800)301-44-33 или по короткому номеру: 112.