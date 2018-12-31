РИАМО - 31 дек. По итогам прошедшего года средняя температура воздуха в столице на 1,6 градуса превысила норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Теплый и снежный финал года. Средняя температура воздуха в Москве за 2018 год на 1,6 градуса превысила норму», - написал Тишковец в Facebook.

Он отметил, что в последний день уходящего года погодные условия в Московском регионе определяются влиянием атмосферного фронта, поэтому будет облачно, пройдет небольшой снег, ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

«В Москве сегодня минус 2 - минус 4 градуса, и по области от минус 1 до минус 6 градусов. При этом атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба», - уточнил синоптик.