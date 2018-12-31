РИАМО - 31 дек. В столичном метро и на Московском центральном кольце разместили 600 плакатов с информацией о временном закрытии участков двух линий подземки в январе, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

В январе будут временно закрыты два участка линий столичного метро: «Выхино» — «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии и «Курская» — «Щелковская» Арбатско-Покровской линии.

«Для информирования пассажиров на станциях метро и МЦК разместили 600 плакатов с информацией о закрытии трех станций Таганско-Краснопресненской и семи станций Арбатско-Покровской линий. На печатных материалах отмечены схемы маршрутов компенсационных автобусов», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в дни закрытия на станциях дополнительно разместят более 200 навигационно-информационных стикеров, а на прилегающей к закрытым станциям территории – более 300 навигационных стоек.

Со 2 по 5 января включительно для модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии будет закрыт участок «Курская» — «Щелковская», а с 6 по 8 января включительно — «Партизанская» — «Щелковская». На время закрытия с 05:30 до 02:00 пассажиры смогут добраться до закрытых станций на бесплатных автобусах маршрута КМ.

С 4 по 8 января включительно для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие необходимо для строительства участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии метро. В этот период бесплатные компенсационные автобусы КМ будут курсировать от «Выхино» до «Котельников» с 05:30 до 02:00. Кроме компенсационного маршрута будет действовать регулярный — М89, следующий до 6-го микрорайона Жулебина с остановками на станциях «Кузьминки», «Жулебино», «Котельники». Он доступен для пассажиров с 05:30 до 00:30.