РИАМО - 31 дек. На складе на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуеве пожарные ликвидировали открытое горение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 10:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, улица Стачки 1885 года, дом 6. Происходило открытое горение внутри склада на площади 500 квадратных метров.

«В 11:25 - локализация пожара на площади 500 квадратных метров. В 12:43 - ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 21 единица техники и 71 человек, в том числе от МЧС: 11 единиц техники, 37 человек.