РИАМО - 31 дек. Неизвестные проникли в магазин на Большой Дмитровке в Москве и украли оттуда деньги, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД России.

«В 08:30 на службу «02» поступило сообщение от охранника магазина о краже из магазина на Большой Дмитровке. Было установлено, что в 08:10, когда охранник пришел на работу, обнаружил вскрытое помещение магазина и, со слов охранника, пропажу денежных средств», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также сумма материального ущерба.

Ранее СМИ сообщали, что из магазина Louis Vuitton на Большой Дмитровке украли около 7 миллионов рублей.

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