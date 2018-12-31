РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Поисковый отряд «Лиза Алерт» больше месяца разыскивает 28-летнюю Елену Зыкову, которая пропала в Подольске 22 ноября, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В Подольске пропала Елена Зыкова (Трутнева), 28 лет. С 22 ноября 2018 года местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные короткие, глаза голубые», – говорится в сообщении.

Во что была одета пропавшая – неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Волонтерам требуется помощь добровольцев в поисках.