РИАМО - 31 дек. «Мосгортранс» ищет подрядчиков для сервисного обслуживания и ремонта городских низкопольных автобусов до мая 2027 года, на услугу планируют потратить свыше 8 миллиардов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Предприятие объявило два тендера на обслуживание 655 и 447 автобусов. Стоимость контрактов, действующих до конца апреля 2027 года, составит соответственно 4,279 миллиарда рублей и 3,985 миллиарда рублей. Финансирование ведется из собственных средств «Мосгортранса», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендерах принимаются до 16 января, а их итоги планируется подвести 24 января.

ГУП «Мосгортранс» – основной в Москве и крупнейший в Европе оператор наземного городского транспорта. Предприятие обслуживает около 800 маршрутов, на которых каждый день работают 6,5 тысяч единиц транспорта – автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. Ежедневно предприятие перевозит свыше 5,5 миллионов человек.