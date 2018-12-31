РИАМО - 31 дек. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Швейцарии Тимею Бачински в матче 1/16 финала турнира в Шэньчжэне, сообщает Газета.ru.

«Тяжелым вышел для Шараповой второй сет, однако Мария собралась и смогла дожать швейцарку. 6-2, 7-6 (7-3). Отличный подарок для россиянки на Новый год самой себе», - говорится в сообщении.

До этой игры Шарапова и Бачински встречались трижды. В 2014 году россиянка в двух партиях одолела соперницу на «Уимблдоне», затем так же в двух сетах потерпела поражение в Ухани, а в следующем году взяла двухсетовый реванш в Мадриде.