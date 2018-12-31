РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Художник Илья Демченко совместно с коллегой из студии художественного оформления Максимом Демченко создали новогоднюю открытку на снегу площадью около 180 квадратных метров, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Демченко.

«В завершение уходящего продуктивного года мы решили поблагодарить всех созданием гигантской открытки на снегу, нарисованной примерно на 180 квадратных метрах. Для нас 2018 год начался с рисования на снегу ко Дню экологии, поэтому и проводить его мы решили такой приятной открыткой тоже на снегу», - сказал Демченко.

По его словам, создать открытку ему помогал Максим Демченко, а аэрофотосъемку сделал Дмитрий Шапошников. Нарисовали ее на окраине Серпухова.



